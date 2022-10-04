Владивосток, 4 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Губернатор Олег Кожемяко поздравил с Днём учителя приморцев, подчеркнув важность и престиж профессии, сообщили в пресс-службе правительства края.

Николай Хижняк ИА REGNUM Учителя первых классов

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Торжественная церемония награждения учителей состоялась 4 октября, и объединила работников школ, детских садов и других отраслевых организаций со всего Приморья.

Кожемяко отметил, что воспитатель и учитель — главные люди в жизни любого человека. Кем бы он в последствии ни стал, какую бы профессию ни выбрал, первые знания и навыки, ценности и жизненные ориентиры закладываются именно в детском саду и школе.

В прошлом году приступили к работе 244 молодых педагога. Им были оказаны все возможные меры поддержки.

«На протяжении трех лет мы активно работаем над тем, чтобы повышать престиж профессии учителя, принимаем различные меры, чтобы в отрасль приходило больше молодежи. Это подъемные, доплаты, наставничество, всевозможные льготы. Сегодня такая работа приобретает особое значение еще и в связи с тем, что именно учителя формируют идеологическую базу, от них во многом зависит то, каким вырастет ребенок, какое у него будет отношение к стране и самым важным вещам в этой жизни. Поэтому большое внимание уделяется патриотическому воспитанию в школах», — добавил глава региона.

Олег Кожемяко вручил Почетные грамоты директору школы №1 села Вольно-Надеждинское Ирине Снарской, заместителю директора по учебно-воспитательной работе школы №7 «Эдельвейс» Находки Марии Залегай, главному специалисту первого разряда отдела дошкольного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Юлии Федоровой.

Благодарностей губернатора были удостоены заведующая детским садом №31 поселка Новый Надеждинского района Евгения Гудименко, заведующая детским садом №19 поселка Новый Прасковья Матафонова, учитель школы Партизанского муниципального района Юлия Ионова, учитель школы села Фроловка Партизанского муниципального района Вера Каменева.

Как сообщало ИА REGNUM, ко Дню учителя десять педагогов Амурской области получили звания лучших работников образования региона.