Таллин, , 12:50 — REGNUM Министерство культуры Эстонии не планируют возбуждать дело о проступке в отношении уходящего в отставку главы Департамента охраны наследия Лийзы Пакоста. Об этом сообщили в ведомстве на запросы СМИ.

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«Процедура внутреннего контроля Министерства культуры, которая была проведена в отношении Пакосты, помогла предотвратить правонарушения. Поэтому нет никаких оснований обращаться в полицию или прокуратуру для возбуждения дела», — заявил Меэлис Компус, представитель по связям с общественностью министерства.

Пакоста ушла в добровольную отставку и покинет свой пост 16 октября 2022 года, отметили в ведомстве. Конкурс на должность главы Департамента по охране культурного наследия будет объявлен в самое ближайшее время.

Лийза Пакоста попала осенью нынешнего года под внутреннее расследование министерства культуры после публикаций в местных СМИ в связи со злоупотреблением служебным положением. Ее подозревают в завышенных тратах ведомства и слишком частых зарубежных поездках за счет ведомства.

Ранее канцлер министерства Тарви Ситс заявил ERR, что сотрудничество с Пакостой не было гладким, потому что министерство и Пакоста по-разному понимали задачи Департамента охраны наследия и выполнение своих задач.