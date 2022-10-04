Пушилин объявил о планах освободить Красный Лиман
Донецк, 4 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Российские войска планируют освободить город Красный Лиман. Об этом 4 октября заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Александр Погожев ИА REGNUM
Въезд в Красный Лиман
Ранее город был оставлен ВС РФ для занятия более выгодных рубежей, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Пушилин заявил, что войска планируют освобождение Красного Лимана.
Он добавил, что на сегодняшний момент российские войска на территории республики укрепляются.