Донецк, 4 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Российские войска планируют освободить город Красный Лиман. Об этом 4 октября заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Александр Погожев ИА REGNUM Въезд в Красный Лиман

Ранее город был оставлен ВС РФ для занятия более выгодных рубежей, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Пушилин заявил, что войска планируют освобождение Красного Лимана.

Он добавил, что на сегодняшний момент российские войска на территории республики укрепляются.