Вашингтон, 4 октября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Как ожидается, Соединённые Штаты 4 октября объявят о новом пакете военной помощи киевскому режиму в размере $625 млн, в который также войдут четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 4 октября сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на чиновников США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

Как рассказали последние, поставки новых американских РСЗО Вашингтоном Киеву будут проведены в первый раз с июля 2022 года и в результате этого, возможно, общее число поставленных ВСУ HIMARS составит 20 штук.

Кроме того, указывается, что также США поставят в рамках нового пакета помощи киевским боевикам боеприпасы и оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября посол киевского режима в США Оксана Маркарова рассказала, что Киев продолжает обсуждение с Вашингтоном поставок оружия и в том числе ракет, радиус действия которых будет больше, чем у американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.