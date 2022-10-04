Бухарест, 4 октября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Основные павильоны главного продуктового рынка Румынии — Family Market в Бухаресте были закрыты по распоряжению руководства местной санитарно-эпидемиологической инспекции. Об этом 4 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительным данным, в ходе внеочередной проверки структуры были выявлены серьезные нарушения правил хранения и реализации продуктов питания.

«Некоторые овощи и фрукты были покрыты плесенью и паутиной, рыба продавалась на мясных прилавках, а в самой мясной продукции обнаружены паразиты», — говорится в документе СЭС.

Согласно официальной информации, владельцы ряда торговых точек оштрафованы на 35 тыс. леев ($7 тыс.). Предполагается, что новые санкционные меры будут действовать в течение ближайших шести месяцев.