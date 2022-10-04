Сирия, 4 октября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Подразделения военного контингента США в Восточной Сирии вступили в противостояние с местными боевиками. Об этом сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным журналистов, 4 октября военные США окружили базу боевиков в окрестностях города Ат-Танф.

Отмечается, что конфликт начался из-за того, что командование армии США якобы выступило против нового лидера группировки.

Журналисты сообщают, что военные США держат базу боевиков в осаде, параллельно ведя переговоры с командованием группировки.