Казань, 4 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Одной из престижных и уважаемых назвал профессию учителя глава Татарии Рустам Минниханов. В Казанском кремле 4 октября по случаю Международного Дня учителя прошли торжественные мероприятия, сообщает пресс-служба главы РТ.

ИА REGNUM Учитель

По словам Минниханова, празднование Дня учителя проходит в дни исторических событий, когда жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей сделали выбор в пользу воссоединения с Россией.

«30 сентября национальный лидер Владимир Владимирович Путин подписал договоры о воссоединении освобожденных территорий с нашей страной. Мы продемонстрировали всему миру, что обеспечим защиту суверенитета и своих граждан», — сказал глава РТ.

Обращаясь к педагогам, Минниханов подчеркнул, что от них во зависит, кто придет завтра работать на предприятия, в больницы, детские сады и школы, кто будет защищать Родину.

В прошлом учебном году 237 ребят из Татарии стали победителями и призерами всероссийских предметных олимпиад, трое победили на международных олимпиадах по химии и математике, более 2 тыс. выпускников окончили школу с медалью.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии трудятся более 76 тыс. педагогов, из них свыше 36 тыс. работают в школах, 22,3 тыс. — в детсадах, 11,4 тыс. — в вузах и организациях среднего профессионального образования, 3,4 тыс. — в учреждениях дополнительного образования.

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