Таллин, , 12:45 — REGNUM До 2026 года Эстония должна получить в качестве военной помощи американскую технику и боеприпасы на общую сумму в 140 млн долларов. Об этом заявил министр обороны Ханно Певкур в интервью гостелевидению страны ETV.

HIMARS Defense. gov

Соответствующее решение утвердил Конгресс США в рамках дополнительного бюджета. Большая часть этой суммы пойдет на программу Сил обороны Эстонии по реактивным системам залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. Их поставка ожидается в 2025 году.

«Очередное решение Конгресса об увеличении помощи в области безопасности региону Балтийского моря ясно демонстрирует приверженность США принципам коллективной обороны НАТО не только на словах, но и на деле», — заявил Певкур.

США поддерживают модернизацию вооружений Эстонии на постоянной основе: за последние пять лет финансовая поддержка различных закупок и инфраструктурных проектов составила 228 млн долларов. В прошлом помощь в области безопасности использовалась для пополнения запасов крупнокалиберных боеприпасов

Финансирование является частью крупного пакета мер безопасности, который США разработали для укрепления оборонного потенциала киевского режима и государств восточного крыла НАТО.