Ярославль, , 12:52 — REGNUM На общегородском совещании в мэрии 4 октября директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров рассказал, какие работы необходимо завершить на Октябрьском мосту. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Октябрьский мост в Ярославле

Капремонт моста, который соединяет центр Ярославля и Заволжский район, начался в июле. За это время рабочие выполнили ремонт всех температурных швов, заменили асфальтобетонное покрытие и привели в порядок тротуары. Однако выполнен не весь план.

«Остались небольшие работы, связанные с навигационной системой, и установка датчиков по мониторингу данного сооружения. Сейчас ожидаем поставку оборудования, и подрядная организация их выполнит», — рассказал Ярослав Овчаров.

Отметим, стоимость капитального ремонта составила 176,2 миллиона рублей.

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