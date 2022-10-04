В Ярославле рассказали, какие работы нужно закончить на Октябрьском мосту
Ярославль, 4 октября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. На общегородском совещании в мэрии 4 октября директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров рассказал, какие работы необходимо завершить на Октябрьском мосту. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Октябрьский мост в Ярославле
Капремонт моста, который соединяет центр Ярославля и Заволжский район, начался в июле. За это время рабочие выполнили ремонт всех температурных швов, заменили асфальтобетонное покрытие и привели в порядок тротуары. Однако выполнен не весь план.
«Остались небольшие работы, связанные с навигационной системой, и установка датчиков по мониторингу данного сооружения. Сейчас ожидаем поставку оборудования, и подрядная организация их выполнит», — рассказал Ярослав Овчаров.
Отметим, стоимость капитального ремонта составила 176,2 миллиона рублей.