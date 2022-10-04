Городищенский район, Волгоградская область, , 12:44 — REGNUM Под Волгоградом участники добровольного поискового отряда прокуратуры области обнаружили останки красноармейцев, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Поисковый отряд Mil.ru

Раскопки проводили в районе хутора Вертячий и посёлка Самофаловка в Городищенском районе на месте боёв 98 стрелковой дивизии в августе 1942 года. Поисковикам удалось найти останки шести бойцов, которые погибли, защищая Родину.

«Про 98 стрелковую дивизию дальневосточников существуют очень скудные и противоречивые, даже взаимоисключающие, сведения. Если наша работа позволит восстановить боевой путь этой дивизии, подвиг конкретных её бойцов, то конечно мы будем считать эту задачу выполненной», — прокурор Волгоградской области Денис Костенко.

Специалисты надеются идентифицировать личности солдат, после чего их останки передадут для торжественного захоронения на воинском кладбище.