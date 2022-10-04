Городищенский район, Волгоградская область, 4 октября 2022, 12:44 — REGNUM Под Волгоградом участники добровольного поискового отряда прокуратуры области обнаружили останки красноармейцев, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Раскопки проводили в районе хутора Вертячий и посёлка Самофаловка в Городищенском районе на месте боёв 98 стрелковой дивизии в августе 1942 года. Поисковикам удалось найти останки шести бойцов, которые погибли, защищая Родину.
Специалисты надеются идентифицировать личности солдат, после чего их останки передадут для торжественного захоронения на воинском кладбище.