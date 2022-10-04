Луганск, 4 октября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал закон о ратификации договора о принятии республики в состав России. Документ опубликован на сайте главы ЛНР.

Lug-info.com Глава ЛНР Леонид Пасечник

Ранее 4 октября Народный совет Луганской Народной Республики ратифицировал договор о принятии республики в состав России и образовании нового субъекта.

Также сегодня Совет Федерации единогласно одобрил международные договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о принятии в состав России и об образовании в составе РФ новых субъектов.