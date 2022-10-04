4 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 15:51 — REGNUM Отмечающийся в последнее время рост напряженности между Турцией и Грецией несет за собой вероятность возникновения конфликта. Заявления политических лидеров двух стран нагнетают напряженность. Заявление президента и председателя ПСР Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что «мы можем внезапно приехать однажды ночью» и открытие США базы в Александруполисе — это события, которые приведут к эскалации напряженности. Кроме того, Афины резко отреагировали на заявление Эрдогана о том, что греческие острова в Эгейском море были «оккупированы» и что это заявление «означает, что они не признают острова, которые были напрямую переданы от Италии Греции в соответствии с Парижским мирным договором 1947 года».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, недвусмысленно намекнув Анкаре, заявил: «Благодаря силе международного права, бдительности наших вооруженных сил и поддержке наших союзников наша позиция ясна, и мы полностью уверены в себе». Отметив, что они четко обозначили красные линии Греции, Мицотакис заявил, что «Турцию оставили в одиночестве». Также существуют ситуации, которые мешают двум странам напрямую столкнуться друг с другом. Во главе этих факторов стоит конфликт России и киевского режима. Последнее, чего может желать НАТО, пытаясь сосредоточиться на переговорах с Россией по вопросу конфликта в Донбассе, — это война между двумя ее членами. Кроме того, ожидается, что США выступят посредником между двумя странами и сгладят напряженность между ними.

Рост напряженности в отношениях с Грецией стал одним из важных вопросов, обсуждаемых в социальных сетях Турции.

Эксперт оборонной промышленности Юсуф Акбаба публикует следующий комментарий:

@ssysfakb: «Премьер-министр Греции делает умеренные заявления, напряженность в Эгейском море нагнетает Турция. Риторика Анкары — это предвыборная инвестиция! Что в результате? Греция вооружает острова с демилитаризованным статусом прямо у нас под носом».

Кириакос Мицотакис European People's Party

На что пользователь по имени Дорук Талу отвечает:

@mr_doruk_talu: «Турция может оказать давление на Италию в части демилитаризации этих островов. Если это ни к чему не приведет, она может закрыть проливы для греческих танкеров и в крайнем случае нанести удар по этим базам. Подобная риторика о внезапном нападении ночью только опускает нас до позиции России и вредит нам…»

Военный эксперт Хюсейин Гювен публикует следующие комментарии:

@BayInterneTTin: «Представляют ли угрозу для Турции греческие и американские базы? Несмотря на то, что это не единственная цель, это угроза».

«Будут ли США напрямую воевать с Турцией? Не смогут этого сделать».

«Когда они смогут спустить на нас Грецию? Только если они смогут победить Россию, только после этого».

@BayInterneTTin: «Из дискуссий, развязавшихся в США, мы поняли, что доверие США к базам НАТО в нашей стране снизилось. Базы США в Греции нацелены на сдерживание со стороны Черного моря, Балкан, Восточного Средиземноморья и [территории бывш. УССР]. Они также являются альтернативой базам НАТО в Турции».

Пользователь с ником Кемаль Бей публикует следующий комментарий:

@Kemal_ReisBey: «Начнется ли война между Турцией и Грецией? Нет! В чем причина напряженности между Турцией и Грецией? Причина в том, что процент голосов как за Эрдогана, так и за Мицотакиса стремительно падает. Крайние националистические взгляды и сказки про псевдо-Родину больше не помогают. Нужно быть бдительными!»

Реджеп Тайип Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Преподаватель университета Кёксал Озер публикует следующий комментарий:

@stomodeum: «Начнется ли война между Турцией и Грецией? На мой взгляд это очень маловероятно. Даже если и дойдет дело до войны, то это не будет войной только между двумя странами. Подобно искре, попадающей в лес с сухими 100-летними деревьями, вспыхнет весь регион — от Сирии до Армении, от Кипра до Западной Фракии…»

Пользователь по имени Фырат Эльмас публикует следующий комментарий:

@FıratElmas6: «Такие вопросы, как [конфликт в Донбассе] и ядерное противостояние, напряженность между Турцией и Грецией, напряженность между Тайванем и Китаем, укрепление правоцентристских и авторитарных лидеров в Европе — это все события, к которым нельзя относиться легкомысленно, надеюсь, они не приведут к третьей мировой войне…»

Пользователь по имени Вурал Узун публикует следующий комментарий:

@vrluzn: «Возможно, они пытаются пустить сомнения и трещины в наше внутреннее единство, злоупотребляя определенной частью турецкого общественного мнения (благими намерениями наших порядочных людей). Греция — это страна, словам и действиям которой никогда не следует верить, равно как и подписанным с ней соглашениям/договорам. Мы всегда должны быть начеку…»

Журналист Безми Кайя публикует цитаты из интервью с одним из греческих политиков:

@BezmiKaya7: «1) Если мы будем воевать с Турцией, будет ли Израиль воевать на нашей стороне? Ответ: нет, но Израиль может поделиться разведданными с Грецией.

2) Окажет ли он поддержку против турецких БПЛА? Ответ: возможна ответная мера против турецких БПЛА. Интервью длинное, я сократил эти 2 вопроса и ответа».

Мелих Шишман провел в Twitter следующий опрос:

@Melih3753: «Возможна ли в будущем война между Грецией и Турцией за Эгейские острова?

Да — 63%

Нет — 37%».