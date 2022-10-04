Екатеринбург, , 13:08 — REGNUM В Свердловской области местные жители заплатят 5,5 млрд рублей налога на имущество физических лиц за 2021 год. Об этом 4 октября в ходе пресс-конференции сообщил начальник УФНС России по региону Павел Ваняшин.

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сумма, которую свердловчане заплатят за владение недвижимостью и транспортом увеличится на 13 и 5% соответственно. При этом сумма налогов на земельные участки напротив снизится на 15%. Уменьшение связано с переоценкой кадастровой стоимости участков, отметил Ваняшин.

Напомним, за 2020 год свердловчанам начислили 5,2 млрд налога на имущество.