Москва, 4 октября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о проведении с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств в Москве, Белгородской и Московской областях, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Реализация закона позволит повысить доступность отпускаемых по рецепту лекарственных препаратов, а также снизить нагрузку на амбулаторно-поликлиническое звено, отметила депутат Госдумы Тамара Фролова («Единая Россия»).

Участниками эксперимента станут уполномоченные федеральные и региональные органы исполнительной власти, медицинские организации и аптеки.

Эксперимент не будет распространяться на лекарства для льготников, препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, лекарства, содержащие сильнодействующие вещества, радиофармацевтические препараты, иммунобиологические препараты, а также лекарства, для которых в соответствии с инструкцией установлен температурный режим хранения ниже 15 градусов Цельсия. Дистанционно нельзя будет купить и спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25% и лекарства, изготовленные в аптеках.

Правительство РФ утвердит положение о порядке проведения эксперимента, в том числе требования к участникам эксперимента, порядок торговли, требования к доставке лекарств и правила выдачи разрешения на онлайн-продажу рецептурных лекарств.

Медицинские и аптечные организации смогут отказаться от участия в эксперименте, подав в уполномоченный орган соответствующее обращение. Аптеки будут обязаны при доставке удостовериться, что у получившего лекарство человека есть рецепт.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти представляет в правительство РФ предварительный и итоговый доклады о результатах проведения эксперимента и предложения о внесении изменений в законодательство об обращении лекарственных средств.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что в рамках эксперимента важно убедиться, что через онлайн-аптеки в свободный оборот не попадут контрафактные лекарства, психотропные, наркотические и другие сильнодействующие вещества. По его словам, с учетом правоприменительной практики закон можно будет распространить на все регионы России.