Пермь, 4 октября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Прямое авиасообщение откроют между Пермью и Минском. Первый самолёт совершит рейс 26 октября, информирует министерство транспорта Пермского края.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

Перелёты будет совершать компания «Уральские авиалинии». Рейсы запланированы дважды в неделю.

Между Пермью и Минском начнут курсировать самолёты вместимостью не менее 110 пассажиров. Часть рейсов будет субсидироваться.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин анонсировал открытие прямого авиасообщения с Минском по итогам рабочей встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По словам главы Пермского края открытие прямых рейсов будет способствовать укреплению экономических, деловых связей и развитию туризма.