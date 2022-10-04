Москва, , 12:42 — REGNUM В Вене 5 октября пройдёт встреча ОПЕК+. По некоторым данным, которые появляются в СМИ будет обсуждаться вопрос сокращения добычи нефти от 500 тысяч до 1 млн баррелей в сутки, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Эшелон с нефтью Albert Bridge

«Такое решение может быть принято для стабилизации котировок, т. к. замедление главного потребителя нефти, Китая, оказывает влияние на спрос.

Картелю выгодны высокие цены для получения большего дохода и удержание уровня около $90 или даже $100 за баррель является их целью. Сокращение такого масштаба будет самым большим после пандемии и определенно повысит цены на нефть, которые уже сегодня прибавляют около 4% на ожиданиях.

Рост стоимости выше $90 определенно выгоден и для экономики РФ. Это позволит зарабатывать нашим нефтяникам больше в условиях санкций, которые ограничивают рынок покупателей.

С другой стороны — это удар по США и Европе, которые страдают от высоких цен на энергию, что отражается в росте инфляции и заставляет ЦБ повышать процентные ставки.

В случае, если экономика Китая покажет восстановление и ОПЕК+ снизят добычу, цены на нефть могут уйти в район $110 за баррель, что опять же поможет бюджету РФ и нанесет удар по западным странам, ускорив их падение в глубокую рецессию», — считает эксперт.

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