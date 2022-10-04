Кишинёв, , 12:42 — REGNUM Соединённые Штаты помогают Молдавии, как могут, но результаты этого будут видны только в «долгосрочной перспективе». Об этом сообщила молдавский президент Майя Санду в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) и обнародованного 4 октября.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Они (США, прим. — ИА REGNUM) пытаются нам помочь, инвестируют в энергетические проекты, в зелёную энергетику и тому подобное. Но это даст результаты лишь через несколько лет», — сказала Санду.

Молдавия стремится найти способы получать энергию без поставок энергоносителей из России и Приднестровья.

Напомним, 21 сентября Санду заявила, что в Молдавии за три года планируют долю источников возобновляемой энергии с 3% до 30%. При этом ещё 2010 году в стране приняли программу об увеличении доли источников возобновляемой энергии в течение десяти лет с 6% до 20%.

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