Кызыл, 4 октября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле растёт число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения на фоне общего снижения уровня преступности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

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«При снижении в Кызыле на 25,1% зарегистрированных преступлений число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, возросло на 2,4% (с 491 до 503) и составило 20,8% от общего количества преступлений», — отметили в надзорном ведомстве.

В связи с этим на координационном совещании с участием представителей прокуратуры, МВД, СКР и мэрии города, разработаны мероприятия, направленные на решение противодействие незаконному обороту спиртного. Их исполнение взял на контроль прокурор Кызыла.

Добавим, что фигурантами пьяных преступлений в Туве иногда становятся несовершеннолетний. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в селе Баян-Кол между пьяными подростками произошла ссора, в ходе которой 14-летний мальчик ударил ножом двоих знакомых 15 лет.

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