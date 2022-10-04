Красноярск, , 12:40 — REGNUM Никакие из заявлений главы киевского режима Владимира Зеленского никогда не были ориентированы на решения проблем граждан того квазигосударства, которое он возглавляет. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил политический аналитик, директор филиала Финансового университета при правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков (Красноярский край).

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эксперт прокомментировал информацию о том, что Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о невозможности переговоров киевского режима с президентом России Владимиром Путиным.

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«Всё, что заявляет Владимир Зеленский, имеет одну цель — достичь какого-то пиар-эффекта, протрещать, «поблестеть» и безвозвратно погаснуть, замолчать. Никакие из его заявлений никогда не были ориентированы на решение реальных проблем граждан того квазигосударства, которое он должен, так скажем, возглавлять. Никакой заботы ни о гражданском секторе, ни о населении, ни о приближающейся зиме, ни о решениях продовольственного кризиса… Ничего из этого не способен решить этот человек, или даже, будет уместнее сказать, существо. Ни на этом посту, ни на каком другом», — убеждён политаналитик.

По его словам, всё, ради чего Зеленский появляется в СМИ, это самореклама и попытки выбить какую-то подачку от западных стран: «Что потом происходит с этими подачками, это уже другие вопросы. Но при том уровне коррупции, воровства, которые сегодня процветают при киевском режиме, это в общем даже объяснять не надо. Поэтому то, что Зеленский заявил, — всё это опять лишь пустая трескотня. Это опять чистый пиар-эффект. Как он может выражать интересы людей? Вообще непонятно… Такое ощущение, что этот человек живёт для того, чтобы выступать, заявлять безумные, а порою и чудовищные тезисы, ориентированные только на разрушение, на деструкцию. Ни слова о реальных действиях по улучшению жизни людей, ничего».

Эксперт считает, что над такими людьми, как Зеленский, обязательно должен состояться суд.

«Над такими людьми будет обязательно суд, исторический и человеческий. По крайней мере, всем нам на это нужно надеяться», — подытожил Павел Клачков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своём нежелании проводить переговоры с российским лидером глава киевского режима заявлял в одном из своих выступлений.