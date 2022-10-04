Магадан, 4 октября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Жители Магаданской области возмущены назначением на должность военкома, уволенного Юрия Лайко из Хабаровского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Дай им, боже, что нам негоже», «Это что, такое наказание для нас, потому что возмущались громче всех?», «Для этого руководителя не нашлось другого наказания за допущенные просчёты, кроме как отправить его на эту же должность в Магадан! Или так действительно решили наказать не его, а нас?» — выразил мнение колымчан сопредседатель магаданского регионального отделения Народного фронта Сергей Зеленков в телеграм-канале ОНФ.

«Как будто мало жителям Колымы тех «чудес», какие творились при его предшественнике, и. о. областного военкома Евгении Деркаче с мобилизацией сотен больных, возрастных, не служивших, с бронью, которых выдергивали прямо с рабочих мест и как арестантов, под конвоем Росгвардии, везли к военным самолетам, не дав возможности собрать необходимое, даже попрощаться с семьями», — добавил Зеленков.

По словам активиста ОНФ, люди переживают, что после назначения Лайко ситуация только усугубится:

«Кому-то нужно, чтобы нарушения и социальная нестабильность в области продолжались? Мы хотим услышать пояснения по данному решению от военного руководства страны. Народный фронт следит за развитием событий в Магадане. Внимательно».

Как сообщало ИА REGNUM, выяснились подробности с отстранением от должности военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко.