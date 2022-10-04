Москва, , 12:38 — REGNUM Сегодня, 4 октября, российская валюта на утренних торгах демонстрирует легкую позитивную динамику, прибавляя к доллару США 0,3%, отметка 58,50 и столько же к юаню, отметка 8,26, благодаря продолжающемуся сегодня росту цен на нефть, с утра она дорожает еще на 1,0%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

Купюра 50 рублей

«Нефтяной рынок остается одним из немногих каналов, который после введения жесткого режима контроля за движением капитала в России, сохраняет влияние на курсообразование рубля.

Так что подорожание нефти, которое сначала этой недели уже достигло 5,0%, поддерживает российскую валюту, сглаживая влияние санкционной повестки.

Инвесторы с надеждой ждут итогов заседания ОПЕК+, где как ожидается будет принято решение о сокращении добычи на 0,5-1,0 млн. б/c для сохранения цен на нефть выше отметки в $90,00 за баррель Brent.

Решения ОПЕК+ опубликуют уже 5 октября. Рынки не исключают роста нефтяных котировок к $95,00-97,00 за баррель, что в условиях отсутствия других важных событий в следующие пару дней, которые могли повлиять на курс российской валюты, будет отдавать приоритет именно нефтяной тематике, подталкивая рубль к продолжению небольшого укрепления к доллару США до 57,50-58,00 и к юаню до 8,15-8,20», — считает эксперт.

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