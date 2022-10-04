София, 4 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека погибли в результате двух мощных взрывов, прогремевших в цехах крупнейшего оборонного предприятия Болгарии — завода «Арсенал» в Казанлыке на юге страны. Об этом 4 октября сообщает БТВ со ссылкой на источники.

geralt Взрыв

Согласно свидетельствам очевидцев, инцидент произошел сегодня, 4 октября, в 11 часов утра по местному времени. По некоторым данным, на заводской территории возник сильный пожар.

Другой информации нет.

На место происшествия выехали десятки пожарных расчетов, а также бригады скорой помощи. О ЧП поставлено в известность действующее правительство Болгарии.