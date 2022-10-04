Сана, 4 октября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Утром во вторник, 4 октября, в столице Йемена Сане прозвучал взрыв. Об этом сообщает Khabar Agency со ссылкой на источники.

Ibrahem Qasim Йемен

По данным журналистов, инцидент произошел в районе военной базы Первой бронетанковой дивизии армии Йемена, которую используют повстанцы-хуситы в качестве центра подготовки боевиков.

Местные источники издания сфотографировали столб дыба, поднимающийся на месте взрыва.

Как отмечает Khabar Agency, взрыв стал результатом неудачного запуска хуситами баллистической ракеты.

Ранее хуситы выступили с угрозой в адрес иностранных компаний, которые ведут добычу нефти на йеменской территории.