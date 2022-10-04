Донецк, 4 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Об этом 4 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:16 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Кроме этого, отмечается, что в 12:19 киевские нацисты выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка, а в 12:28 — пять снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что Молдавия не имеет больших ресурсов, но помогает киевскому режиму в борьбе с денацификацией территории б. УССР, которую проводит Россия.