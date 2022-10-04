Краснодар, , 12:37 — REGNUM На Кубани отменили проверку систем оповещения населения, запланированную на 5 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 4 октября.

Громкоговоритель в Ярославле City-yaroslavl.ru

«По решению министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, отменена плановая проверка систем оповещения населения. Комплексная проверка планировалась на 5 октября, теперь в этот день сигнала оповещения и сообщения в средствах массовой информации не будет», — уточнили в администрации Краснодара.

ИА REGNUM сообщало, что плановая проверка должна была установить исправность всех громкоговорителей к массовому оповещению жителей Кубани о чрезвычайных ситуациях.

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