Бразилиа, , 12:37 — REGNUM Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что он намерен поговорить со «всеми политическими силами», чтобы сформировать «демократический блок» против своего оппонента, действующего бразильского лидера Жаира Болсонару во втором туре выборов главы государства 30 октября. Об этом пишет агентство EFE.

Кандидат в президенты Бразилии Луис Инасио Лула да Силва Antonio Cruz

«В настоящее время 60% бразильского народа отвергают это правительство», — сказал Лула.

По этой причине, уверен он, «мы должны достичь договоренностей и поговорить со всеми».