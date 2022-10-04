Бразилиа, 4 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что он намерен поговорить со «всеми политическими силами», чтобы сформировать «демократический блок» против своего оппонента, действующего бразильского лидера Жаира Болсонару во втором туре выборов главы государства 30 октября. Об этом пишет агентство EFE.

Antonio Cruz Кандидат в президенты Бразилии Луис Инасио Лула да Силва

«В настоящее время 60% бразильского народа отвергают это правительство», — сказал Лула.

По этой причине, уверен он, «мы должны достичь договоренностей и поговорить со всеми».