Вашингтон, , 12:36 — REGNUM Потолок цен на нефть из России обсуждается странами G7, но конкретной договоренности еще не достигнуто, сообщает 4 октября Reuters со ссылкой на помощника министра финансов США Бена Харриса.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что предельная цена будет достаточной для того, чтобы у России оставался стимул к поддержанию объемов нефтедобычи.

Харрис отметил, что новые ограничительные мероы против российской нефти и продуктов ее переработки будут введены в три этапа. Так, отметил он, 5 декабря в силу вступят ограничения на сырую нефть, далее санкции коснутся дизельного топлива и продукции с более низкой стоимостью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава фракции Национального объединения во французском Национальном собрании (нижней палате парламента) Марин Ле Пен заявила, что введённые Евросоюзом антироссийские санкции не влияют на Москву и при этом наказывают жителей Франции.

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