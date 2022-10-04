Шадринск, Курганская область, 4 октября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Курганской области на шадринской швейной фабрике «Профест» сегодня выполняют военный заказ на пошив сотен спальных мешков для мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области photo 2022-10-04 13-39-42

На предприятии в основном работают женщины. Такой заказ — особая ответственность: кроме старания сотрудницы вкладывают в работу и свою душу.

«Работы много, и мы постоянно расширяем свое производство. В пандемию фабрика изготавливала одноразовые маски, а сейчас все силы брошены на помощь мобилизованным», — сообщил руководитель швейной фабрики Зариф Сабиров.

Для выполнения крупного заказа предприятие перестроило свою работу. Обычно оно шьёт спецодежду различного профиля, изготавливает теплые вещи для розничной продажи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, концерн «Калашников» с начала 2022 года увеличил объём выпуска стрелкового оружия на 40%.