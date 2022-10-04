Белград, , 12:35 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич эмоционально ответил на заявления посла киевского режима Владимира Толкача, в которых тот посетовал на трудности в понимании аргументов Белграда против введения санкций в отношении России.

Александр Вучич Zoran Žestić

«Если иностранные дипломаты считают, что пришло время нагло оказать давление на нашу страну, они выбрали неподходящий момент», — цитирует слова Вучича издание N1.

Сербский президент отметил, что его страна не сделала Киеву ничего плохого, поэтому там могут читать лекции кому-то другому. Вучич потребовал не указывать Сербии, что ей делать.

«Десятки сербских мальчиков и девочек убили во время бомбардировок НАТО. Я не помню ни одного [киевского] требования о проведении специального заседания Совбеза ООН или о введении санкций», — сказал сербский президент.