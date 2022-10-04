Нальчик, , 12:35 — REGNUM Кабардино-Балкария сегодня, 4 октября, завершает отправку призванных из республики военнообязанных в рамках частичной мобилизации. Задание на призыв резервистов выполнено, отчитался военный комиссар республики Дмитрий Пахомов.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметив, что назвать количество призванных он не имеет права, военком заверил о выполнении задания на мобилизацию в полном объеме.

«Точную цифру задания на регион я по определенным причинам не могу назвать, но завершается процесс подачи мобилизационных ресурсов, призванных по частичной мобилизации. Регион завтра закончит установленное задание по мобилизации и с задачей, поставленной верховным главнокомандующим, президентом страны, регион справится», — цитирует Пахомова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Казбек Коков сообщил, что первые мобилизованные жители Кабардино-Балкарии направлены в места дислокации для прохождения воинской службы на прошлой неделе.

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