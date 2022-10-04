Нальчик, 4 октября 2022, 12:35 — REGNUM Кабардино-Балкария сегодня, 4 октября, завершает отправку призванных из республики военнообязанных в рамках частичной мобилизации. Задание на призыв резервистов выполнено, отчитался военный комиссар республики Дмитрий Пахомов.
Отметив, что назвать количество призванных он не имеет права, военком заверил о выполнении задания на мобилизацию в полном объеме.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Казбек Коков сообщил, что первые мобилизованные жители Кабардино-Балкарии направлены в места дислокации для прохождения воинской службы на прошлой неделе.
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