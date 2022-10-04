Нальчик, 4 октября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Кабардино-Балкария сегодня, 4 октября, завершает отправку призванных из республики военнообязанных в рамках частичной мобилизации. Задание на призыв резервистов выполнено, отчитался военный комиссар республики Дмитрий Пахомов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

Отметив, что назвать количество призванных он не имеет права, военком заверил о выполнении задания на мобилизацию в полном объеме.

«Точную цифру задания на регион я по определенным причинам не могу назвать, но завершается процесс подачи мобилизационных ресурсов, призванных по частичной мобилизации. Регион завтра закончит установленное задание по мобилизации и с задачей, поставленной верховным главнокомандующим, президентом страны, регион справится», — цитирует Пахомова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Казбек Коков сообщил, что первые мобилизованные жители Кабардино-Балкарии направлены в места дислокации для прохождения воинской службы на прошлой неделе.