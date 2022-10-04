Челябинск, , 12:32 — REGNUM В Челябинске 73-летний житель Курчатовского района фиктивно прописал у себя в саду 54 граждан России. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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По данным полиции, он делал это в течение пяти лет. При этом в действительности жильё им не предоставлял. Фиктивная регистрация была необходима гражданам для реализации своих нужд в Челябинске.

Теперь гражданин стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит три года колонии. Суда он ждёт под обязательством о явке.