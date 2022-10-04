Москва, , 12:31 — REGNUM Приморское окружное казачье общество приступило к формированию второго казачьего добровольческого отряда «Степь», в состав которого войдут 350-400 человек. Об этом в своём телеграм-канале 4 октября написал депутат Госдумы РФ, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда («Единая Россия»).

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обретенный опыт ведения боевых действий и высокий гражданский и патриотический дух казаков позволяют пополнять ряды имеющихся казачьих добровольческих отрядов и формировать новые. Нет сомнений, что победа будет за нами, за нашей великой Россией», — уверен казачий генерал.

Ещё 250 казаков пополнят отряд имени атамана Захария Чепеги, отряды «Кубань» (11 и 16 «Барс»), завершается подготовка ещё 140 казаков. Приморские казаки пополнили ряды отряда «Тигр», а Волжское и Оренбургское войсковые казачьи общества завершают подготовку и слаживание более 100 казаков, которые пополнят ряды отряда «Ермак». Полевую выучку совершенствуют также донские и терские казаки.