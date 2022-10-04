Канберра, 4 октября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Цены на бензин в Австралии выросли почти на 10 центов за литр на прошлой неделе, при этом в среднем по стране литр неэтилированного бензина стоит 1,83 доллара. Об этом 4 октября сообщило агентство AAP.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Журналисты обращают внимание, что рост цен совпадает с возвращением полной величины акцизного налога на топливо.

«Хотя цены на бензин не должны были расти так резко», — говорится в статье.

Дело в том, что у владельцев автозаправочных станций были месяцы на то, чтобы заполнить свои хранилища бензином по сниженным ценам, чтобы рост цен оказался сглаженным по времени, когда сокращение акциза будет отменено, что произошло 28 сентября.

В свою очередь федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс отметил, что потребуется несколько дней, чтобы дополнительные 22 цента за литр попали в чек граждан на заправках, поскольку розничным торговцам придется работать со своими запасами топлива, приобретенными со скидкой.