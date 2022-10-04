Астана, 4 октября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Российский теннисист Александр Шевченко проиграл представителю Италии Луке Нарди в матче первого круга турнира в Астане (Казахстан). Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 2:6.

(сс)Falkenpost Теннис

Шевченко пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, три ошибки на подаче и 3 из 6 брейков.

Во втором круге турнира Нарди сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

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