Белград, 4 октября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Официальный Киев не требовал судить НАТО за преступления против Сербии, заявил сербский министр внутренних дел Александр Вулин в ответ на призыв посла киевского режима Владимира Толкача ввести санкции против России. Заявление Вулина приводит его ведомство.

Mil.ru Флаги России и Сербии

Сербский министр напомнил о детях, которые погибли при бомбардировках страны силами НАТО. Ещё не поздно, отметил он, чтобы киевский режим и другие страны, обвиняющие Россию в преступлениях, проявили принципиальность и потребовали судить убийц сербских детей.

«Не могу припомнить требования [от Киева] провести особое заседание Совбеза ООН или ввести санкции в отношении агрессора против Сербии», — сказал Вулин.

Глава МВД также напомнил, что Россия принципиально и последовательно выступает за территориальную целостность Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич эмоционально ответил на заявления Толкача о непонимании Белградом аргументов Киева по санкциям.

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