Санкт-Петербург, 4 октября 2022, 12:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге потратят чуть более 332 млн рублей на реставрацию триумфальных Московских ворот. Об этом свидетельствуют данные конкурса, опубликованного на сайте госзакупок.
Судя по содержанию документов закупки, подрядчик должен будет выполнить целый комплекс работ. В частности, он включает монтаж и демонтаж металлических конструкций, восстановление покрытий, переустановку и ремонт (сколов и трещин) гранитного поребрика. Также специалисты должны провести малярные работы и гальванопластику.
Заявки на участие будут принимать до 21 октября. Итоги подведут 26 октября 2022 года.
Отметим, что триумфальные Московский вороты являются объектом культурного наследия федерального значения.
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