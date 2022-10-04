Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге потратят чуть более 332 млн рублей на реставрацию триумфальных Московских ворот. Об этом свидетельствуют данные конкурса, опубликованного на сайте госзакупок.

Триумфальные Московские ворота в Петербурге. Скриншот сервиса «Яндекс. Карты» Сервис «Яндекс. Карты»

Судя по содержанию документов закупки, подрядчик должен будет выполнить целый комплекс работ. В частности, он включает монтаж и демонтаж металлических конструкций, восстановление покрытий, переустановку и ремонт (сколов и трещин) гранитного поребрика. Также специалисты должны провести малярные работы и гальванопластику.

Заявки на участие будут принимать до 21 октября. Итоги подведут 26 октября 2022 года.

Отметим, что триумфальные Московский вороты являются объектом культурного наследия федерального значения.

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