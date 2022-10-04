Москва, , 12:27 — REGNUM В Госдуме будет создана рабочая группа, которая обсудит предложения по расширению эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября, об этом заявил член думского комитета по охране здоровья Александр Петров («Единая Россия»).

Лекарства

По словам депутата, ко второму чтению поступили поправки к законопроекту о проведении эксперимента в Москве, Московской и Белгородской областях, но не все из них нужно принимать прямо сейчас.

«Это не значит, что мы их отклонили навсегда. Мы договорились, что будет создана рабочая группа в комитете и мы будем над ними работать. Там есть разумные мысли, но пока мы все еще не пришли к консенсусу. Нам нужно будет еще поработать. Правительство с нами согласилось, что продолжим работать над этим законопроектом. По включению новых субъектов, которые будут готовы к эксперименту, по расширению перечня, по льготникам…», — сказал Петров.

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