Брюссель, 4 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. До вступления в силу запрета Европейского союза на морской импорт российской нефти осталось чуть более двух месяцев, а поставки в его страны и Великобританию уже сократились примерно на 60% по сравнению с тем, что было до введения санкций, сообщает 4 октября Bloomberg.

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За четыре недели по 30 сентября морской экспорт российской нефти в европейские страны упал до самого низкого уровня за год, составив 660 000 баррелей в день, что на 136 000 баррелей в день, или 17%, меньше, чем за период до 23 сентября. Небольшое увеличение объемов поставок покупателям в Черноморском регионе было с лихвой перекрыто продолжающимся снижением поставок в Северную Европу. Эти данные не учитывают поставки в Турцию.

За четыре недели до 30 сентября объем поставок из России в страны Северной Европы в среднем упал ниже 200 000 баррелей в день. Общий объем поставок в Северную Европу и резервуары Роттердама установили новые минимумы для 2022 года.

Экспорт в страны Средиземноморья за четыре недели до 30 сентября также снизился, причем больше всего упали поставки в Италию. Потоки в страны Средиземноморья, включая Турцию, упали до минимума за семь недель.

Совокупные потоки в Болгарию и Румынию росли в течение двух недель. Тем не менее поставки в Румынию, которые до весны 2022 года составляли около 120 000 баррелей в день, в целом значительно сократились.