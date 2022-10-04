Киев, 4 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. С самого начала проведения военной спецоперации были сомнения в том, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский когда-либо еще встретятся, отметил 4 октября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Марионетка

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Как сообщалось ранее, глава киевского режима Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором заявляется о невозможности переговоров лично с президентом России Владимиром Путиынм.

«Существенное значение имеют лишь переговоры с США относительно [б. УССР], как с ее реальными хозяевами. Желания или нежелания [киевских] марионеток тут играют околонулевую роль», — отметил Рожин.