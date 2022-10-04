Джакарта, , 12:27 — REGNUM В последнее время жители Индонезии в социальных сетях призывают к масштабной реформе в министерстве внутренних дел после трагедии на футбольном стадионе в Маланге, сообщает CNN Indonesia.

Полиция в Индонезии Xsurf.nl

Ряд пользователей сети по-прежнему призывают к масштабным реформам в органах полиции и увольнению большего числа полицейских, которых считают ответственными за трагедию в Канджурухане.

Комиссия по делам пропавших без вести лиц и жертв насилия опубликовала данные, которые показали, что число случаев жестокого обращения со стороны полиции увеличилось с 651 до 677 в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате трагедии на футбольном стадионе в Маланге составило 133 человека.

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