Таллин, , 12:26 — REGNUM

Евро Santeri Viinamäki

В Швеции начался судебный процесс над бывшим исполнительным директором одного из крупнейших финансовых учреждений Скандинавии Swedbank Биргитте Боннесен. Об этом сообщил эстонский портал новостей гостеледерадивещанияERR.

Она обвиняется в отмывании денег через представительство банка в Эстонии, в мошенничестве и незаконной торговле ценными бумагами. Боннесен также обвиняется в несанкционированном разглашении внутренней информации банка частным лицам.

По словам генерального прокурора Швеции Томаса Лангрота, Биргитте Боннесен распространяла информацию о мерах Swedbank по борьбе с отмыванием денег в эстонском филиале банка.

Обвинение касается периода с осени 2018 года по февраль 2019 года. Подчеркивается, что это первый случай за несколько десятилетий, когда бывший исполнительный директор крупного шведского банка предстал перед судом.

Ожидается, что судебный процесс продлится восемь недель. Если Боннесен будет признана виновной, ей грозит от шести месяцев до шести лет тюрьмы.