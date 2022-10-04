Красногорск, 4 октября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В городе Сергиев Посад Московской области 6 октября откроется новый Музей брендов, истории и дизайна упаковки, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Мини-музей

С 2011 года Музей упаковки, основанный журналом «Тара и упаковка», работал в Политехническом музее Москвы. Теперь он перенесен и возобновит свою работу в туристическом центре города Сергиев Посад.

В коллекции музея представлена история многих видов упаковочных изделий и технологий, существовавших в России с глубокой древности до настоящего времени, — до 1917 года, во времена СССР и др.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Волоколамском районе Московской области на территории мемориального комплекса Героев-панфиловцев. открылся уникальный 3D музей-блиндаж истории Великой Отечественной войны.

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