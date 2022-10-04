Москва, 4 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Фонд содействия инновациям впервые проводит отбор проектов в конкурс «Внедрение — искусственный интеллект». Он ориентирован на поддержку малых предприятий, планирующих внедрение собственных решений в области искусственного интеллекта. Грантовая поддержка по конкурсу выделяется благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

ИА REGNUM Искусственный интеллект

Ускоренное развитие отрасли информационных технологий в России проводится согласно указу Президента Владимира Путина, подписанному в марте этого года. Как отмечал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» в 2021 году началась поддержка проектов.

Более 430 разработчиков перспективных ИИ-решений и open-source-библиотек получили гранты и прошли акселерационные программы. До 2024 года планируется как минимум удвоить это число. Также в прошлом году восемь прорывных проектов получили государственное финансирование на апробацию технологий на базе российских организаций. После успешного пилотирования они могут быть внедрены в массовый сектор. В планах к 2024 году поддержать апробацию более 30 системообразующих ИИ-решений.

Грантовый отбор, ориентированный именно на внедрение ИИ-решений, проводится в России впервые. О том, почему новая мера поддержки особенно актуальна в текущих экономических условиях, рассказал заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям Павел Гудков:

«Конкурс «Внедрение-ИИ» дает дополнительную поддержку разработчикам технологий на базе искусственного интеллекта именно сейчас, когда они сталкиваются с объективным снижением спроса. Многие потребители откладывают проекты внедрения новых технологий, являющиеся высокорисковыми, на последующие периоды, ожидая улучшения экономической ситуации. Новая мера поддержки, разработанная Фондом совместно с экспертным сообществом, позволит разработчикам снижать цены на внедрение, не опасаясь потери маржинальности, и стимулировать ускоренное внедрение искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики».

Конкурс «Внедрение-Искусственный интеллект» ориентирован на поддержку малых предприятий, которые имеют положительную деловую репутацию и опыт продаж, планирующих внедрение собственных решений в области искусственного интеллекта. Грант предоставляется для реализации технологического проекта, предплагающего развитие материально-технической базы, кадрового потенциала получателя гранта и решения в области искусственного интеллекта.

Максимальный размер гранта — до 50 млн рублей. Плановый срок выполнения технологического проекта — 21/27 месяцев. Заявки на конкурс «Внедрение-ИИ» принимаются до 10:00 (мск) 24 октября 2022 года. Подать заявку можно через систему АС Фонд-М по адресу: https://online.fasie.ru. Подробные условия и порядок участия в конкурсе «Внедрение-ИИ» находятся в положении о конкурсе «Внедрение-ИИ».

Конкурс направлен на отбор проектов по следующим направлениям (лотам):

компьютерное зрение;

обработка естественного языка;

распознавание и синтез речи;

интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

перспективные методы искусственного интеллекта.

В рамках конкурса будут поддержаны только технологические решения, позволяющие имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.

В конкурсе могут принимать участие малые предприятия, удовлетворяющие следующим требованиям:

имеют статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;

обладают статусом налогового резидента Российской Федерации;

руководитель малого предприятия не должен участвовать в других проектах, финансируемых Фондом в настоящее время, в качестве руководителя организации, научного руководителя проекта (исключение — реализация договора о предоставлении гранта по конкурсу «Акселерация — Искусственный интеллект»).

По данным Национального центра развития искусственного интеллекта, сейчас в стране насчитывается более двух тысяч решений с использованием технологий ИИ, которые помогут сделать жизнь людей проще, безопаснее и комфортнее, а бизнес — эффективнее.

Работа над ИИ на государственном уровне однозначно скажется на бизнесе положительным образом — поддержка искусственного интеллекта позволит эффективнее интегрировать определенные его виды в сферу бизнеса, считает член генерального совета «Деловой России» Виталий Арбузов. По его словам, уже сейчас ИИ может взять на себя такие задачи, как рутинные административные задачи; повышение продуктивности специалистов за счет оптимизации рабочих процессов; техническую и информационную поддержку клиентов; снижение роли человеческого фактора в принятии решений.

В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил:

«Искусственный интеллект способен взять на себя многие рутинные задачи, освобождая время специалистов для других, более сложных дел. Он предоставляет возможность для творчества, а некоторые действия уже сейчас выполняет эффективнее человека. Он обеспечивает кибербезопасность для компаний — сервисы, основанные на ИИ, отслеживают необычное поведение программ, файлов, сравнивают с поведением безопасных ресурсов, блокируют подозрительную активность.

Так компании защищаются от утечки данных и мошенничества. ИИ можно использовать для автоматизации взаимодействия с клиентами — к примеру, В Wildberries искусственный интеллект «Ева Вайлет» отвечает на 6 из 10 сообщений пользователей. Центр сможет отслеживать функционирование искусственного интеллекта на территории России — развивать его, модернизировать».

ИИ — сельскому хозяйству

Например, специалисты из компании «Интернет для жизни» (г. Саранск) предлагают уже готовое ИИ-решение для внедрения в отрасли сельского и лесного хозяйства. Это система мониторинга, семантического и пространственного анализа на основе технологии искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения, которая предназначена для работы с фотограмметрическими данными, такими как: аэрофотоснимки, спутниковые снимки, тайловые карты.

Система предназначена для автоматизированного процесса определения зон распространения сорняковых культур, отслеживания использования сельскохозяйственных земель (полей, пастбищ, и т.д.), отслеживания лесных массивов и осуществления контроля за незаконной вырубкой леса.

Решение было разработано на средства гранта национального проекта «Цифровая экономика», конкурс на получение которого команда выиграла в 2020 году.

ИИ-безопасонсть

Другое решение с применением искусственного интеллекта разработали специалисты из московской компании «Когнокс». Это программно-аппаратный комплекс интеллектуального видеонаблюдения для анализа большого количества объектов и определения уровня угрозы в режиме реального времени. Комплекс может быть интегрирован в уже установленные системы видеонаблюдения и охраны для обеспечения безопасности и различного контроля доступа. Комплекс компании «Когнокс» обрабатывает видео поток для выполнения функции идентификации и подсчета объектов, выявления признаков чрезвычайных ситуаций и определения уровня угрозы в режиме реального времени.

Данное решение также было разработано на средства гранта национального проекта «Цифровая экономика». Грант в размере 20 млн рублей был выдан Фондом содействия инновациям в 2020 году, разработка решения заняла 13 месяцев.

ИИ-производительность труда

ООО «Визитек» (Сахалинская область) — лидирующая IT-компания на рынке России и СНГ в области создания систем проактивного контроля на основе машинного обучения — разработчик из Сахалинской области. Программные продукты компании используются отраслевыми лидерами для автоматизации промышленной безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды и повышения производственной эффективности предприятий.

Фонд содействия инновациям ранее финансировал компанию по программе «Старт» и конкурсу «Социум-ЦТ» в рамках программы «Коммерциализация» национального проекта «Цифровая экономика». Благодаря поддержке Фонда компания разработала и внедрила на Магнитогорском металлургическом комбинате один из модулей интегрированной системы обеспечения безопасности работ, направленной на повышение уровня промышленной безопасности предприятия. Модуль позволяет собирать данные о внештатных ситуациях на предприятии, анализировать их причины и давать рекомендации по их устранению.

В период пандемии Covid-19 компания «Визитек» разработала комплексное решение «Антипандемия», которое позволяет в режиме реального времени обеспечивать эпидемиологическую безопасность производства в период пандемии. Это целый комплекс, включающий в себя систему мониторинга на основе геопозиционирования, видеоаналитики и электронных наряд-допусков. Среди клиентов ООО «Визитек» — ПАО «Газпром нефть», продукты компании экспортируются в Индию, Катар, Казахстан, Узбекистан, Киргизию. Общее количество пользователей системы достигло 250 000 пользователей в России и за рубежом.

Напомним, национальный проект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.