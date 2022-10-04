Стокгольм, 4 октября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. 4 октября в Швеции начинается уникальный судебный процесс над бывшим генеральным директором банка Swedbank Биргитте Боннесен. Ей предъявлено обвинение, среди прочего, в грубом мошенничестве и грубом манипулировании рынком после того, как в обзоре телеканала SVT были раскрыты обширные подозрения в отмывании денег в Swedbank.

Логотип Swedbank

Журналисты описывают судебный процесс как исторический. Впервые за несколько десятилетий перед судом в Швеции предстанет бывший генеральный директор крупного банка.

В феврале 2019 года расследование, проведенное SVT, выявило обширные подозрения в отмывании денег в Swedbank. После раскрытия информации акции Swedbank упали чуть более чем на 20%, что соответствует примерно 5 миллиардам долларов США.

Управление по вопросам финансовых преступлений начало предварительное расследование, и в январе текущего года главный прокурор ведомстваТумас Лангрот предъявил Биргитте Боннесен обвинения в грубом мошенничестве и грубом манипулировании рынком. По словам прокурора, Биргитте Боннесен якобы распространяла вводящую в заблуждение информацию о мерах Swedbank по предотвращению, выявлению и информированию о подозрениях в отмывании денег в Эстонии.