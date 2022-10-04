Мелитополь, 4 октября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Генеральный директор Запорожской АЭС (ЗАЭС) Игорь Мурашов, ранее выдворенный на подконтрольную киевскому режиму территорию, вёл сотрудничество с СБУ не по доброй воле, а из-за шантажа. Об этом 4 октября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Мы же прекрасно понимаем, что Игорь Мурашов выстраивал коммуникации с СБУ не по доброй воле, а по причине постоянного шантажа со стороны своего работодателя, НАЭК (Национальной атомной энергогенерирующей компании — прим. ред.) «Энергоатом», подчиняющегося Зеленскому, и постоянного террора со стороны [киевского] режима», — сказал он.

Также Рогов указал, что, как он считает, раз Мурашов боится спецслужб киевского террористического режима, значит, они смогли найти механизмы воздействия на него путём шантажа.

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС (ЗАЭС) с СБУ.