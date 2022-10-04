Триполи, 4 октября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Национальном собрании Ливии раскритиковали правительство страны за заключение соглашения с Турцией о сотрудничестве в сфере энергетики. Об этом, как сообщает Akbar-Lybia, заявил спикер парламента Ливии Акила Салех 4 октября, выступая перед депутатами.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

По мнению Салеха, правительство страны не имеет права заключать такие соглашения и распоряжаться богатствами Ливии.

«Любое соглашение, договор или меморандум о взаимопонимании, заключенные уходящим премьер-министром правительства национального единства, незаконны в связи с истечением срока его полномочий. Подписание международных соглашений должно происходит при участии главы государства или с разрешения парламента», — заявил Акила Салех.

Ранее правительство Ливии заключило с Турцией соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых.