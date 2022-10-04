* запрещённая в России организация

Кабул, , 12:24 — REGNUM «Талибан»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Министр иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Муттаки заявил, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористические группировки потерпели поражение в Афганистане, поэтому, не имея возможности оказывать сопротивление, они совершают нападения на мирных жителей. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

3 октября Муттаки на встрече с представителем ЕС Томасом Николсоном отметил, что у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть хорошие достижения, но Запад их не видит.

Абдул Каххар Балхи, пресс-секретарь министерства иностранных дел, написал в «Твиттере»: «Муттаки сказал Томасу Николсону, что факты не следует игнорировать, и взаимодействие должно основываться на них».

Муттаки также сказал, что должно быть чёткое понимание взаимодействия и прогресса в отношениях.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно заявляли, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не действует в Афганистане и что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечивает безопасность на всей территории страны.

Но за прошедший год хазарейцы и шииты постоянно становились жертвами смертников и взрывов, ответственность за которые взяло на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В связи с увеличением числа этих нападений международные правозащитные организации заявили, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не работает над обеспечением безопасности меньшинств, особенно хазарейцев. По данным этих учреждений, хазарейцы, шииты и религиозные меньшинства стали мишенью ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, более 50 человек погибли и более 100 получили ранения в результате недавнего нападения на образовательный центр «Кадж» на западе Кабула.